В Николаеве конфликт между компаниями в баре закончился стрельбой

В Николаеве вечером 3 января мужчина в ходе конфликта в баре по улице Генерала Карпенко применил травматическое оружие.

Об этом сообщает Заводской отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В полицию поступило сообщение о ссоре и применении оружия поступило в 20:10.

«Установлено, что применению оружия предшествовал конфликт, возникший между двумя компаниями посетителей. В то время, когда словесная перепалка переросла в потасовку, один из мужчин, с целью предупреждения силового противостояния достал из сумки свой зарегистрированный пистолет травматического действия и осуществил один предупредительный выстрел в потолок», – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции и патрульные полицейские.

Правоохранители не допустили дальнейшего развития конфликта, а его участники проследовали в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Там на них составили административные материалы по статье 173 КУоАП («Мелкое хулиганство»), что влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Кроме того, сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку, в том числе по поду законности применения гражданином оружия, по результатам которой будет решаться вопрос о возможной дополнительной квалификации происшествия.

Напомним, в Николаеве пьяный мужчина на улице Малой Морской открыл стрельбу из пистолета.