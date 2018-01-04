В порту Сирии из-за долгов судовладельца застряли 10 украинских моряков, среди которых трое николаевцев

В Сирии в порту Тартус на арестованном судне «застряли» 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца.

Об этом «УНИАН» сообщил руководитель проектов благотворительной организации «Фонд помощи моряку «Ассоль» (Одесса) Андрей Шевченко.

Так, по его словам, накануне в организацию обратились родственники моряка. В частности, шла речь о жителе Одессы, пяти херсонцах, трех жителей Николаева и киевлянина.

Как рассказал Шевченко, украинцы 4 месяца назад при посредничестве предприятия «Альянс Навигейшн» (Херсон) заключили контракт с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан - на борт судна.

Однако выяснилось, что судно находится в Сирии, которая с 2011 года находилась в состоянии гражданской войны. Капитан порта Тартус взял у украинцев паспорта и другие документы, которые отказался возвращать, чтобы «они сидели на борту и не слонялись где-то».

Также выяснилось, что предыдущий экипаж почти два года не получал зарплату, а именно судно Starshina Derov N.G (бывший Волго-балт 163, 1972 года) в ненадлежащем техническом состоянии. Ему запрещено заходить в порты Парижского меморандума (Paris MoU). Кроме того, и судно, и судовладелец под угрозой санкций за неоднократные захождения судна в оккупированный Крым, а Starshina Derov N.G арестовано за долги судовладельца/оператора по иску третьего лица.

Шевченко акцентировал, что о перечисленных нюансах крюинг «Альянс Навигейшн» наемному экипажу не сообщил. При этом, когда моряк прибыл в Сирию, работодатель фактически сразу сообщил о своей несостоятельности - снабжение обеспечивается минимальное, зарплату не выплачивают. Общий долг по заработной плате перед указанным экипажем превысил 50 тысяч долларов.

На борту судна груза нет, и все это время оно ни разу не покидало пределы порта. Как отметил Шевченко, после вмешательства дипломатических служб Украины удалось добиться того, чтобы на борт хотя бы в минимальном объему поставлялись вода и провизия. Для этого представитель судовладельца, с которым держит связь моряк, перечисляет небольшую сумму местному агенту.

Судовладелец через своего представителя сообщил экипажу, что надеяться на получение заработной платы не стоит, «Альянс Навигейшн» от проблемы самоустранился, Морская администрация Танзании на все запросы моряка не отвечает.

При этом, как объяснил Шевченко, украинцы не могут вернуться на родину, поскольку капитан порта не дает разрешение покинуть борт судна, потому что неуправляемое оно создает прямую угрозу судоходству и экологии. Документы моряку до сих пор не вернули.

«Ожидаем реакцию на действия посредника при трудоустройстве со стороны Министерства социальной политики и правоохранительных органов Украины», - отметили в «Ассоль».

В организации также сообщили, что вышеупомянутая компания «Альянс Навигейшн» раньше отправила трех моряков на судно «Мунзур», которое 7 декабря 2015 года было задержано. В трюме полицейские обнаружили более чем 10 тонны гашиша. Судно тогда под конвоем доставили в Палермо (Сицилия). Экипаж (10 граждане Украины и один - Грузии) арестовали, поместили в тюрьму. Освободили людей спустя год после судебных разбирательств.

Ранее сообщалось, что украинский экипаж теплохода «Дива», на борту которого находится и николаевский моряк, уже четвертый месяц стоит в порту Алиага, Турция. У моряков нет ни еды, ни денег, а связь с родными – односторонняя и только по телефону.

Также сообщалось, что украинский экипаж судна «Free Neptune» под флагом Либерии пострадал от работодателя, который не выплатил им деньги за работу от двух до семи месяцев, оставив без средств существования. А теперь из-за непредвиденной остановки у моряков заканчиваются запасы еды и питьевой воды.

Напомним, что судовладелец бросил экипаж судна Pan Prosperity из николаевских и одесских моряков у берегов Венесуэлы недалеко от Пуэрто-ла-Крус. Грузовое судно арестовали за технически неисправное состояние.