В Николаеве проверили семь точек продажи воды, с которыми контактировали больные гепатитом А – пять уже закрылись

В Николаеве проверили семь точек разлива воды, которые могли быть рассадником инфекции на гепатит А - пять из них уже закрылись.

Об этом заявила начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в Николаевской области Лариса Бурденко на брифинге по вопросам профилактики, лечения гепатита А и ситуации по заболеваемости гепатитом А, сложившейся в декабре 2017 - января 2018 годов в Николаевской области, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Лариса Бурденко Бурденко рассказала, что в ходе проверки точек продажи воды, оказалось, что у них разный источник наполнения жидкости и ни один из них нельзя рассматривать равноценно.

- Был проведен объезд и обследование семи точек с которыми контактировали больные, и по результатам ни один источник нельзя связать между собой, так как где-то вода привозная, а где-то точка стоит на водопроводных сетях, где проводилась очистка воды. Однако из них пять точек уже закрылись и не функционируют.., - сказала она.

Также, Лариса Бурденко заявила, что с целью предупреждения инициировали проверку всех точек реализации воды по городу, так как более трех лет никаких проверок не проводилось.

Кроме того, отметила, что «сезонность однозначно есть», но решила не упускать из вида другие факты, которые также могли повлиять на распространение заболевания.

Владимир Клочко Директор ГУ «Николаевский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины» Владимир Клочко подчеркнул, что осенне-зимний период всегда сопутствует подъему заболеваемости на гепатит А, и отметил, что по своей классике заболевание носит признаки сезонности и цикличности.

Кроме того, он отметил, что все заболевшие никак не связаны между собой по роду деятельности или пищевым фактором, единственное, что их связывает это вода. Ее образцы отправлены в Одессу для проведения анализов, а результаты ожидаются на выходных.

Что касается, марки «Чистая вода», которая якобы стала разносчиком гепатита А, то Клочко опроверг этот факт, заявив, что данная марка распространяет только бутилированную воду и у них нет точек разлива воды.

Напомним, ранее сообщалось, что диагноз на острый вирусный гепатит А подтвержден у 15 взрослых и одного ребенка. В ОГА это связывают с сезонным повышением заболеваемости. При этом также стало известно, что заболевшие употребляли воду из пунктов разлива одной марки.