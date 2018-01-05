В Дубае уборщик нашел сумку с бриллиантами и золотом – в полиции ему вручили грамоту и подарок

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В Дубае уборщик обнаружил в одном из зданий сумку с бриллиантами и золотом.

Об этом сообщает NewsOne, ссылаясь на Gulf News.

Так, Винакатар Амана Мотабато Лал убирал в одном из зданий в районе Аль Кузейс и наткнулся на сумку. Мужчина отнес находку в полицейский участок, где ее содержимое оценили в 55 тысяч долларов.

Отмечается, что за возврат находки мужчину наградили благодарственной грамотой и подарком, однако, каким именно, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Германии мужчина вернул владельцу потерянную сумку с 22 слитками золота.

Людмила Жерновская

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