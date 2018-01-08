Замерз Атлантический океан и оцепенели игуаны: в США и Канаде продолжает бушевать «Циклон-бомба»

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Фото: REUTERS
Житель Массачусетса Райан Кэнди снял на видео частично замерзший из-за непогоды Атлантический океан.

Видео он опубликовал на своём канале Yotube.

По словам Кэнди на момент съемки температура воздуха упала до — 20 градусов. В то же время в среднем температура в штате зимой не опускается ниже —8 градусов.

Ещё одним последствием рекордных морозов в США стало окоченение игуан во Флориде, передает Час Пик.  В одном из самых теплых штатов температура опустилась до +5 градусов по Цельсию и впервые за 30 лет выпал снег.

Так, при снижении температуры до +10 градусов  игуаны цепенеют и падают с деревьев. Экологи уверяют, что жизни игуан ничего не угрожает, и просят не трогать рептилий, так как они могут укусить. Тем не менее, жители Флориды выносят игуан на солнце или отогревают дома.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
 
Ранее сообщалось, что жертвами шторма «Грейсон» в США, который уже назвали «циклоном-бомбой», стали по меньшей мере 16 человек. 
 
Людмила Жерновская

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