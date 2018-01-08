В Киеве радикальные националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру

Около 30 активистов общественной организации «С14» устроили акцию протеста и заблокировали въезд на территорию Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает «Громадське».

По словам участников акции, они вышли на протест после того, как в Лавре отказались отпевать погибших воинов АТО, крещеных не в церкви Московского патриархата.

Активисты «С14» развернули баннеры «ФСБ, вон с Лавры» и «Нет московской агентатуре». А также скандировали фразы против ФСБ.

Через некоторое время, после начала акции, к протестующим вышел настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Однако конструктивного диалога между ним и участниками акции не произошло.

Позже между сотрудниками монастыря и активистами произошла словесная перепалка. Кроме того, активисты попытались заблокировать Range Rover, который пытался выехать с территории Лавры.

«Ситуация очень накалена. «Православные» бросаются, дерутся и неадекватно ведут. Говорят, что Нацгвардия на Донбассе убивает детей», — сообщает пресс-служба организации.

Учасники акції під Києво-Печерчькою лаврою били по капоту Range Rover, який намагався проїхати pic.twitter.com/zPLoQQJP1w — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 января 2018 г.

До представників праворадикальної організації С14 вийшов настоятель Києво-Печерської лаври — сталися словесні перепалки pic.twitter.com/9VwClUtZmj — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 января 2018 г.

На месте также находятся несколько экипажей патрульной полиции, которые следят за порядком.