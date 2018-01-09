В центре Киева неизвестные устроили стрельбу в стриптиз-клубе

В понедельник вечером, 8 января, около 20:10, десять неизвестных мужчин ворвались в стриптизный клубу DOLLS, который расположен на улице Большая Васильковская, и устроили стрельбу.

Об этом сообщает «Киев.Оперативный» на странице в Facebook.

В полицию позвонила женщина, которая работает в этом заведении.

«Буквально через минуту все нападающие выбежали на улицу, сели в автомобиль и поехали», - передает издание.

На место были сразу направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики. При этом отмечается, что в результате происшествия помощь медиков не понадобилась.

На данный момент продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются мотивы, ведутся поиски нападающих.

Напомним, что в Житомире пьяные полицейские устроили драку и стрельбу в стриптиз-клубе.