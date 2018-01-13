Николаевские спасатели вытащили увязшую в грязи машину, в которой ехала семья с ребенком

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В пятницу, 12 января, в поселке Казанка в Николаевской области спасатели вытащили из грязи автомобиль, в котором находилась семья с заболевшим ребенком. 

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, спасателям сообщили, что неподалеку от поселка легковой автомобиль с пятью пассажирами, среди которых был младенец, застрял в грязи. Прибывшие сотрудники 17-й Государственной пожарно-спасательной части выяснили, что семья с малышом, у которого значительно повысилась температура, выехала в больницу, однако автомобиль увяз в грязи на дороге. 

Спасатели зацепили тросом легковушку и вытащили её специальным аварийно-спасательным автомобилем. Женщину с ребенком они отвезли в Казанковскую центральную районную больницу.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области спасатели вытащили корову из колодца.

Людмила Жерновская

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