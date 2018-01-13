Николаевский школьник бегал по крышам МАФов и упал – чтобы родители не ругали, подросток придумал историю об избиении

В Николаеве вечером 12 января подросток бегал по крышам торговых павильонов, а после падения получил значительные повреждения. При этом школьник придумал историю о избиении, чтобы родители не ругали его за его выходку.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Из травматологического отделения детской областной больницы о госпитализации с телесными повреждениями 12-летнего мальчика сообщили в Ингульский отдел полиции. При этом в изначальных показаниях несовершеннолетний указал, что на него напал наглядно ему знакомый молодой человек и избил.

«Правоохранителям удалось выяснить, что парень и пятеро его друзей на одном из рынков города решили поиграть в экстремальную игру, а именно - побегать по торговым павильонам. Несовершеннолетний парень, сделав прыжок, не учел, что крыша павильона его не выдержит, упал на землю и потерял сознание. Друзья же испугались и убежали, оставив товарища самого. Придя в себя, «экстремал» дошел до остановки общественного транспорта, где прохожий помог ему добраться домой. Испугавшись, что родители будут ругать его за опасные и недетские шалости, он придумал историю об избиении», – сообщили в полиции.

Также полицейские установили друзей парня, которые в ходе общения подтвердили настоящие обстоятельства травмирования.

Первоначально следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Выяснив все обстоятельства происшествия, в Единый реестр досудебных расследований внесены изменения о переквалификации уголовного производства на часть 1 статьи 128 УК Украины («Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение»). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в Николаеве 16-летний парень устроил у себя дома вечеринку, на которой у него исчез телефон, и инсценировал разбойное нападение на себя, чтобы скрыть эти факты от родителей.