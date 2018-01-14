В Николаеве столкнулись полицейский «Prius» и грузовик – патрульные получили незначительные повреждения

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В воскресенье утром, 14 января, в Николаеве на улице Авангардной произошло ДТП с участием полицейского автомобиля «Toyota Prius» и грузовика.

Об этом сообщает 0512.

Транспортные средства двигались в направлении проспекта Богоявленского. Что стало причиной ДТП, на данный момент неизвестно. 

В результате столкновения, два человека получили травмы неизвестной степени тяжести и были госпитализированы в БСМП.

В то же время, как сообщили «Преступности.НЕТ» в управлении патрульной полиции Николаевской области, причиной ДТП стало то, что водитель патрульного автомобиля не справился с управлением. 

- Инспекторы получили незначительные повреждения: ушиб мягких тканей, кровоподтеки. Было подозрение на сотрясение мозга, поэтому было принято решение обследовать их в БСМП, – сообщили изданию в ведомстве. 

Напомним, в августе 2017 года в Николаеве патрульный автомобиль попал в ДТП. Тогда двое полицейских оказались в больнице.

Анатолий Чубаченко

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