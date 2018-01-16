В Казанковском районе спасатели ликвидировали пожар в здании: горела кровля

Утром 15 января, на улице Мира село Дмитро-Беловка Казанковского района спасатели ликвидировали пожар двухэтажного здания, которое не эксплуатируется.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, в 6:33 от председателя поселкового совета Казанковского района на линию «101» поступило сообщение о пожаре двухэтажного здания, не эксплуатируется на ул. Мира с. Дмитро-Беловка Казанковского района. По сигналу выехал дежурный караул 17 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

На месте происшествия выяснилось, что горела кровля здания и огнем частично охвачено помещение на втором этаже. Пожарные не допустили распространения огня на большую площадь, на момент прибытия составила 200 м.кв. В 7:28 пожар был локализован, 09:00 - ликвидирован.

К тушению привлекались 11 человек личного состава и две единицы техники ГСЧС. Дополнительно на месте работала добровольное местная пожарная команда «Новоданиловка» и аварийная бригада ПАО «Николаевоблэнерго».

Напомним, ранее сообщалось, что 21 декабря прошлого года спасатели тушили пожар неэксплуатировавшегося здания, заставленного старой мебелью в селе Ястребиново.