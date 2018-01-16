На николаевском предприятии загорелась сушилка с досками

В Николаеве 15 января на территории предприятия по улице Троицкой возник пожар пиломатериалов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О пожаре спасателям сообщили в 14:54. По прибытию пожарные установили, что огонь охватил сушилку с досками на площади 15 квадратных метров.

Спасатели локализовали пожар в 15:10 и ликвидировали в 16:05 на той же площади. Причина пожара еще устанавливается.

По вызову выезжали дежурное отделение 4-й Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС в Николаевской области. Всего к тушению привлекли девять человек личного состава и три единицы техники ГСЧС.

Напомним, в Николаеве из-за пожара в доме эвакуировали 47 человек.