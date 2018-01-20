В Вознесенске спасатели вытащили двух коров из смотровой ямы гаража

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В Вознесенском районе Николаевской области, утром 19 января  спасатели вытащили двух коров, которые упали в смотровую яму гаража.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о происшествии на территории частного домовладения по улице Майская село Бугское в службу спасения «101» поступила в 2:20.

На место прибыло дежурное отделение 12 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. С помощью спасательных веревок спасатели вытащили животных невредимыми. 

Напомним, что 22 декабря 2017 года, в селе Криница Николаевского района Николаевской области спасатели вытащили из колодца корову.

Юлия Давиденко

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