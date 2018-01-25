Спасатели продолжают искать тело мужчины, утонувшего в реке Южный Буг: пока безрезультатно

В настоящее время продолжаются поиски тела мужчины, утонувшего на реке Южный Буг в Арбузинском районе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области Максим Грицаенко.

Напомним, что в среду, вечером 24 января мужчина вместе с 14-летним сыном возвращались домой с тренировки, которые проводятся в селе Константиновка Арбузинского района. Решили сократить дорогу и перейти реку Южный Буг по льду, однако мужчина провалился под лед и утонул.

Так, по словам Грицаенко дежурный караул 28 ГПСЧ работает с ночи, применяя при этом средства дополнительного освещения и надувную лодку. Также, дополнительно привлечено катер на воздушной подушке и спасателей аварийно-спасательного отряда специального назначения.

К сожалению, на данный момент поиски не дали результата.

Напомним, что 22 января на Николаевщине в реке Южный Буг на лодке перевернулась компания молодых людей - две девушки погибли.