Николаевские спасатели дважды выезжали на пожары: горели баня, дровник, уборная и крыша жилого дома

За прошедшие сутки, 28 января спасатели Николаевщины дважды привлекались к тушению пожаров: горели хозпостройки и крыша жилого дома на территории частных домовладений.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 06:05 на пункт связи 25 Государственной пожарно-спасательной части поступила информация о пожаре хозяйственных построек на территории дачного кооператива Константиновского сельского совета Арбузинского района.

По прибытию пожарные выяснили, что огнем охвачено три здания (баня, дровник, уборная) и существует угроза опрокидывания огня на дачный дом, расположенный неподалеку. В 6:34 пожар локализован, 6:50 - ликвидирован на площади 16 метров квадратных. К тушению привлекалось семь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС.

Во второй раз, в 14:21 спасателям сообщили о пожаре, произошедшем на улице Набережной в селе Семеновка Еланецкого района. Горела крыша жилого дома на площади 40 метров квадратных. Пожарные в 16:05 локализовали пожар, в 19:16 - ликвидирован. Работало четыре человека личного состава и одна единица техники.

Причина обоих пожаров - устанавливается.

Напомним, что в воскресенье, 28 января, в Заводском районе Николаева в результате пожара в жилых домах погибло двое человек.