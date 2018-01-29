Николаевский дебошир припарковал свой автомобиль на месте для инвалидов - полиция не дождалась его и уехала

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В воскресенье, 28 января, Геннадий Симов, устроивший  ранее дебош в центре Николаева, припарковал свой автомобиль на месте для инвалидов.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель.

Так, Симов оставил свой «Mercedes» на месте для инвалидов на парковке ТРЦ «City Center».

В патрульной полиции рассказали, что им анонимно сообщили о неправильно припаркованном автомобиле. 

- Экипаж приехал, водителя в машине не было, а сам автомобиль существенно не препятствовал движению. Патрульные подождали, водитель не появился и они поехали дальше. Когда они возвращались, автомобиля уже не было, - отметили в полиции.

Напомним, 30 августа на пересечении улиц Соборной и Адмирала Макарова в Николаеве Артем Слободянник и Геннадий Симов устроили семейные разборки, бросаясь при этом на прохожих и полицейских.  Также в июне 2017 года Симов спровоцировал ДТП в центре города.

Людмила Жерновская

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