На Николаевщине за сутки угарным газом отравились шестеро детей

В Николаевской области за сутки угарным газом отравились шесть детей и взрослая женщина.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре здоровья.

В первом случае, который, судя по всему, произошел в Николаеве, от отравления пострадали восьмимесячный мальчик, 10-летняя девочка и их мама. Второй случай произошел в Мешково-Погорелово, пострадали 6-летний и 12-летний мальчики и 3-летняя девочка. Старший из мальчиков поступил в тяжелом состоянии, но к утру он был стабилизирован. По состоянию на утро 31 января состояние всех пациентов стабилизировано, врачи оценивают его как средней тяжести.

Медики предупреждают, что в случае выявления признаков отравления угарным газом необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь и выйти (или вынести пострадавшего) на свежий воздух. Симптомы отравления: головная боль и тошнота, удушье; наблюдается помрачение сознания, мышечная слабость; покраснение кожи лица и рук.

Напомним, что ранее в Николаеве в квартире нашли мертвую семью, среди погибших был 9-летний ребенок.