«Штрафы не помогают»: В Украине резко увеличилось количество пьяных ДТП

В 2017 году в Украине зафиксировано более 144 тысяч случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения. Этот показатель на четверть выше чем в 2016 году.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Всего в 2017 году в стране произошло 162,5 тысяч ДТП в которых погибли 3432 человек.

- В 2017 году в стране было зарегистрировано 27,22 тысяч ДТП с пострадавшими. 3 432 человека погибли, почти 35 тысяч получили травмы, – сообщил Белошицкий.

Большинство аварий случилось из-за нарушений правил дорожного движения. Так, нарушение правил маневрирования стало причиной 58,4 тысяч ДТП, в которых погибли 199 человек. 658 человек погибло в результате аварий вследствие превышения безопасной скорости.

При этом в 2017 году сильно возросло количество пьяных ДТП в которых погибли 115 человек. Нарушителей, говорят в полиции, не останавливают даже большие штрафы.

- Количество правонарушений, которое мы зафиксировали, свидетельствует о том, что даже несмотря на введение такого повышенного уровня ответственности, уменьшение количества данного вида правонарушения мы не наблюдаем, — отметил Алексей Билошицкий.

Напомним, в Киеве пьяный судья устроил ДТП и пытался скрыться в машине скорой помощи.