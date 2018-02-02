В Николаеве столкнулись два внедорожника – пострадали оба водителя

В Николаеве в пятницу утром, 2 февраля, на пересечении улиц Пограничная и 1-я Слободская произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием «SsangYong Rexton» и «Volkswagen Touareg», в котором пострадали оба водителя автомобилей.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Водитель «Volkswagen Touareg» двигался по улице Чигрина со стороны улицы Садовой в направлении 2-й Слободской.

На пересечении с улицей 1-я Слободская водитель «SsangYong Rexton», который направлялся со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Кузнечной, не пропустил «Volkswagen», в результате чего и произошло столкновение.

«Volkswagen Touareg» от удара изменил траекторию движения и вылетел на тротуар.

Оба водителя госпитализированы. Предварительно владелец «Volkswagen Touareg» получил травму спины, а водитель «SsangYong» – черепно-мозговую травму и забой грудной клетки. Также оба автомобиля получили значительные механические повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.