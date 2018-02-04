В Днепре в ДТП погиб известный волонтер Леонид Краснопольский

Леонид Краснопольский В Днепре 4 февраля в автокатастрофе на Набережной Победы погиб известный волонтер Леонид Краснопольский, переселенец из Донецка.

Об этом сообщает «Информатор».

Инцидент произошел около 12:50. По словам очевидцев происшествия, автомобили ехали в попутном направлении по Набережной Победы в сторону кольца. Водитель «Kia» совершал разворот влево, в этот момент Toyota Prado протаранила автомобиль в бок.

Вследствие удара левая сторона кузова «корейца» была сильно деформирована, а водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики, прибыв на место аварии, констатировали смерть.

Леонид прожил всю жизнь в Донецке. До войны на Донбассе он открыл собственное ателье по пошиву престижной мужской одежды. Позже, во время начала военного противостояния, Леонид с женой начал помогать украинским военным на блокпостах, за что попал в подвалы «МГБ ДНР». После череды допросов Леонида выпустили по обмену и он принял решение переехать с семьей в Днепр.

В Днепре Леонид продолжил заниматься дизайном и волонтерством. Однако вместо обычного сбора денег Леонид поступил иначе: каждому, кто перечислял деньги в зону АТО, - полагалась оригинальная футболка. В конце концов, патриотичный принт получил такую популярность, которую не знали первые работы мужчины – костюмы. А Леонид, в свою очередь, решил не бросать идею, развивая ее с каждым днем, перечислял часть денег от продаж в помощь ВСУ.