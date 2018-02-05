На Николаевщине горит маслозавод – спасателям несвоевременно об этом сообщили

В понедельник, 5 февраля, в пгт. Березанка на улице Новосельской загорелось здание, в котором располагается склад маслозавода.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило около 06:00. На место выехали два отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части.

«По прибытию установлено, что горит крыша склада. Так как спасателей несвоевременно сообщили о пожаре, а также то, что здание старой застройки с деревянными перекрытиями (что создает высокое пожарная нагрузка), огонь успел охватить всю крышу здания и площадь пожара на момент прибытия подразделений уже составляла около 2500 кв. м. В 7:20 пожар локализован. Спасатели приняли меры по недопущению опрокидывания огня на соседние застройки», – говорится в сообщении.

На данный момент продолжаются работы по ликвидации пожара. Тушение осложняется скоплением горючих материалов в виде шелухи от семечек.

«На месте работает две единицы техники и 10 человек личного состава 8-й ГПСЧ. Дополнительно на место выехала мобильно-оперативная группа Главного управления во главе с заместителем начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Михаилом Грибом», – добавили в ведомстве.

Предварительная причина пожара – нарушение технологического процесса.

Напомним, в мае прошлого года на территории николаевского судостроительного завода «ЧСЗ» произошло возгорание водолазного судна ВМС Украины U700 «Нетешин».