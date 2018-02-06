Николаевская полиция разыскивает свидетелей ДТП, в котором «Land Cruiser» сбил насмерть женщину

В Николаеве полиция разыскивает свидетелей ДТП, когда 38-летний водитель легкового автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» сбил насмерть 59-летнюю женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось 13 января около 18:20 у дома №141 на улице Кузнечной (Скороходова). Погибшая женщина пересекала проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП она от полученных травм погибла на месте происшествия.

Полиция просит граждан, которым известна какая-либо информация об обстоятельствах ДТП, звонить по телефону (093) 714-45-20 или обращаться по адресу улица Спасская, 12.

Напомним, что ранее полиция Николаева разыскивала свидетелей ДТП, в котором троллейбус сбил пенсионерку.