В Николаевской области во время пожара сгорел гараж с автомобилем

В селе Новопавловка Баштанского района 8 февраля во время пожара сгорел гараж, в котором находились автомобиль «Ford Sierra» и мопед.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Также огонь охватил летнюю кухню. Причиной пожара стало короткое замыкание.

Кроме того, еще три пожара в домовладениях произошли в Николаеве, Снигиревском и Витовском районах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве ночью в подсобке бара вспыхнул пожар.