Во Львове во время рейда полиции умер 22-летний парень, проглотивший пакетик с неизвестным веществом

Во Львове во время ночного рейда полиции по игорным заведениям умер 22-летний парень.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Он проглотил пакетик с неизвестным веществом.

«Вчера, 8 февраля, во время отработки экипажем патрульной полиции Львовской области лотерейных заведений, в одном из них инспекторы остановили парня. При поверхностной проверке у него обнаружили пакет с неизвестным веществом. 22-летний львовянин проглотил обнаруженные сотрудниками полиции пакетик, после чего пытался скрыться. Полицейские задержали парня, уговаривая выплюнуть съеденное, но тот потерял сознание», - говорится в заявлении полицейских.

Патрульные пытались реанимировать парня, делая ему непрямой массаж сердца, но прибывшие на вызов врачи констатировали смерть.

Что именно он проглотил, пока не установлено. Прокуратура Львовской области начала досудебное расследование по факту смерти 22-летнего львовянина.

Напомним, в ночь на 4 ноября 2017 года в центре Львова проезд Кривая Липа перекрыли военные и проверяли документы у мужчин призывного возраста. В том числе сообщалось о попытках прорваться в ночной клуб Paradox.