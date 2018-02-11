В Николаеве на ходу задымилась «маршрутка» с пассажирами

В воскресенье днем, 11 февраля, в Николаеве на проспекте Центральном чуть было не сгорело маршрутное такси, которое перевозило пассажиров.

Об этом сообщает Свидок.инфо.

«Маршрутка №91 ехала по пр. Центральному от Херсонского кольца в направлении ул. 6 Слободской. В районе пересечении с ул. 9 Слободская из-под капота маршрутки появился дым. Водитель остановил микроавтобус, около остановки и все пассажиры покинули его», - сообщает издание.

Как отмечает издание, пожара удалось избежать. Причина задымления пока не определена.