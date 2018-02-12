«Лежать, с*ка»: В Киеве с применением силы задержали Саакашвили и выдворили в Польшу

Экс-президента Грузии Саакашвили задержали в столичном ресторане.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его экс-пресс-секретарь Дарина Чиж.

«Михаила Саакашвили сейчас вывозят из ресторана Сулугуни. Музейный переулок 10», - написала Чиж.

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19:58 Опубликовано первое видео с лидером партии "Движение новых сил" Михеилом Саакашвили после его выдворения из Украины.

Запись появилась в Twitter RMF24, его выложил журналист Патрик Михальский. На нем Саакашвили заявляет, что он любит Польшу, но "борется в Грузии и Украине". Также опальный политик ответил на вопрос, что он собирается делать: "Мы выиграем эту битву".

❗️EXCLUSIVE Saakashvili po przylocie do Polski " Kocham Polskę, ale walczę w Gruzji i na Ukrainie". Na pytanie, co zamierza zrobić "wygramy tę bitwę". @RMF24pl pic.twitter.com/gku8Q6RW1H — Patryk Michalski (@patrykmichalski) 12 февраля 2018 г.

18:55 Экс-президент Грузии лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что на его выдворение из Украины нужно реагировать спокойно.

Об этом он сказал во время телефонного разговора из Польши со своими сторонниками, которые собрались в киевском аэропорту "Борисполь".

"Мне кажется, что нам надо на это реагировать спокойно. Нам надо реагировать на их слабость силой духа. На их разводки надо реагировать правдой. Они лгут. Это мелкий, испуганный, дешевый разводчик Порошенко. Это не президент. Это даже не человек. Это просто подлый барыга, который хочет разрушить Украину", – заявил Саакашвили.

"Мы обязательно их победим. То что они сегодня сделали, это их поражение", – сказал политик.

18:25 Саакашвили принят на территории Польши, сообщила польская пограничная служба.

«Пограничная служба информирует, что 12 февраля Михаил Саакашвили принят на территории Польши. Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, представленная Государственной миграционной службой Украины в главнокомандующего Пограничной службы. Принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является человеком гражданина государства-члена Европейского союза, запрос украинской стороны был рассмотрен положительно », - заявили в пограничной службе Польши.

17:51 В пресс-службе Госпогранслужбы заявили, что во время задержания сторонники Саакашвили оказали сопротивление и против них применили силу.

«Военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели до Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания. Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михаила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку».

«Напомним, что 22 сентября 2017 года Мостиский суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. В январе 2018 Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе о признании его беженцем. 6 февраля Окружной админсуд суд Киева повторно не удовлетворил жалобу Саакашвили на решение Миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании беженцем. В соответствии с этими судебными решениями данное лицо находилось на территории Украины незаконно, а потому с соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, откуда прибыло», - отмечено в сообщении.

17:48 В Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии "Руха нових сил" Саакашвили в Польшу.

17:40 Реадмиссия Михаила Саакашвили (лидера "Руха новых сил") в Польшу невозможна. Об этом заявил его адвокат Руслан Чернолуцкий, сообщает пресс-служба "Руха новых сил".

- Саакашвили находится в Украине легально, его справка действует на основании закона "О статусе беженцев и лиц, которые нуждаются в дополнительной защите", - сказал Чернолуцкий.

Адвокат заявил, что на данный момент решение суда в пользу Государственной миграционной службы обжаловано в кассационной инстанции, и в период рассмотрения в кассации Саакашвили находится в Украине легально.

- Экстрадиция Саакашвили также невозможна, потому что экстрадиционная проверка в отношении экстрадиции в Грузию еще не завершилась. Реадмиссия в Польшу невозможна, потому что Польша не дала согласия на возвращение его на ее территорию, - говорится в сообщении.

17:38 Сторонники Михаила Саакашвили в 18:30 планируют собраться у стен Администрации Президента. Об этом на своей странице в Facebook написал один из лидеров "Руха нових сил" Давид Сакварелидзе.

17:27 Лидер "Руху новых сил" Михеил Саакашвили, задержанный накануне, вылетел в Польшу 12 февраля около 16:00. Об этом сообщают источники ТСН.uа. По их данным, политик улетел чартерным рейсом около 16:00 по киевскому времени.

Источники также сообщают, что это не депортация, а реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл.

16:52 Активисты «Руха новых сил» сообщают, что еще достовено не известно в какой из аэропортов Киева повезли Саакашвили, по этому они дежурят во всех.

16:37 Член политсовета "Руха новых сил" Иван Слободянюк сообщает, что часть соратников Саакашвили похала в аэропорт Жуляны.

16:30 ГПУ и СБУ не задерживали Саакашвили, - сообщили "Радио Свобода" спикеры госструктур. В то же время адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что никаких оснований для депортации политика нет.

16:23 Задержанного Саакашвили везут в аэропорт Борисполь. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Дарина Чиж

"Уважаемые журналисты! Михаила Саакашвили везут в Борисполь", - написала она.

15:15 Также информацию о задержании Саакашвили подтвердил один из лидеров "Движения новых сил" Юрий Деревянко.

- Неизвестные задержали Саакашвили в ресторане Саакашвили. Схватили и увезли в неизвестном направлении на микроавтобусе, - сказал он в комментариях «Украинской правде».

На Facebook-странице Саакашвили появилось видео задержания.

Напомним, 9 февраля в Киеве спецназ пограничников пытался задержать Саакашвили.