«Причастился и помянул»: в Инвано-Франковске полиция задержала пьяного священника за рулем

В субботу, 10 февраля, в селе Марковцы Ивано-Франковской области во время патрулирования дороги экипаж остановил автомобиль ВАЗ с неисправными осветительными приборами.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Ивано-Франковска.

38-летний водитель согласился пройти тест на месте - у него были признаки опьянения, передает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Но потом мужчина начал избегать осмотра. Потом признался - вероятно, тест может быть положительным, потому что он священник и принимал Святое Причастие. Водителя доставили в медучреждение. В его крови было 0,42 промилле алкоголя. Медики подтвердили - мужчина нетрезв, рассказали в полиции.

«Считаю абсурдом то, что потребление Святого Причастия считается состоянием алкогольного опьянения», - написал в объяснении мужчина.

И позже добавил - не исключает, что такой результат может быть не только из-за Причастия, но и из-за «50 граммов водки, которые выпил перед этим на поминках».

Напомним, на Ровенщине вооруженный пьяный священник устроил ДТП и пытался сбежать с бутылкой водки.