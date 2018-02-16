Под Киевом перевернулся автобус с пограничниками, есть пострадавшие

Перевозивший военнослужащих микроавтобус Volkswagen столкнулся с легковым автомобилем возле автомобильной развязки на выезде из Киева в сторону г.Вышгород в пятницу.

Об этом сообщает «Киев оперативный».

«Микроавтобус Volkswagen (в котором находились военнослужащие) протаранил Mitsubishi. К сожалению, без пострадавших не обошлось», — говорится в сообщении в соцсети Facebook.

Как видно на видеосъемке с места событий, микроавтобус перевернулся на крышу и находится поперек проезжей части возле путепровода. Чуть поодаль стоит легковой Mitsubishi с сильно поврежденным кузовом. Рядом с поврежденными автомобилями стоит четыре кареты «скорой помощи» и автомобиль полиции.

В настоящее время причины аварии и информация о потерпевших уточняется. Движение транспорта в районе аварии сильно усложнено.

По данным ТСН в микроавтобусе ехали служащие Госпогранслужбы Черновицкой области.

Погибших в аварии нет, пять человек пострадали – они были госпитализированы. Наибольшие травмы получил водитель легковушки.

Есть две версии, что стало причиной аварии. По одной версии – на трассе не пропустили микроавтобус с пограничниками, подрезали и уехали с места происшествия. Так рассказывают свидетели происшествия. Другие утверждают, что это именно микроавтобус не уступил дорогу другому транспортному средству.

Напомним, на Донетчине военный грузовик столкнулся с автобусом с шахтерами.