«Забыл дома паспорт»: пограничники задержали мужчину, который на корточках пытался пройти через пункт пропуска в Польшу

На пункте пропуска «Шегини» Мостисского района Львовской области пограничники задержали 34-летнего мужчину, который пытался на корточках обойти паспортный контроль и незаметно пробраться в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Сегодня, в пешеходном переходе пункта пропуска «Шегини» на украинском-польской границе пограничники задержали украинца, который попытался вприсядку пройти мимо кабинки паспортного контроля и обмануть пограничников. Инспектор пограничной службы, оформляя граждан, направлявшихся на выход из Украины, заметил, что один человек, прячась от полиции, попытался пройти в сторону границы», - говорится в сообщении.

Мужчина был задержан. На него был составлен протокол об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения границы.

Задержанным оказался 34-летний житель Львовской области. Устанавливая его личность, пограничники выяснили, что имеющийся у мужчины паспортный документ ему не принадлежит, а свой он «забыл дома» и именно поэтому таким нехитрым способом пытался обойти контроль.

Решение по делу о попытке незаконного пересечения госграницы будет принимать суд.

Напомним, в аэропорту «Борисполь» мужчина попытался обойти пограничный контроль на корточках.