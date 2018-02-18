В Николаеве из-за короткого замыкания электросети горела хозпостройка

В пятницу, 16 февраля в Николаеве горела хозяйственная постройка на территории частного домовладения.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о возгорании по улице Купорная на спецлинию «101» поступила в 18:28. На место выезжало отделение 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию установлено, что неподалеку от очага горения расположен жилой дом и существует угроза опрокидывания огня на него. Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить распространения пламени.

В 18:44 пожар локализован и в 19:10 полностью ликвидирован на площади пяти квадратных метров. Всего к тушению привлекались одна единица техники и четыре человека личного состава.

Предварительная причина - короткое замыкание электросети.

Напомним, в Николаеве 15 февраля спасатели ликвидировали пожар в квартире в двухэтажном жилом доме на улице Гражданской.