Агрессивный наркоман уколол черниговского патрульного иголкой от шприца

В Чернигове в субботу, 17 февраля агрессивный мужчина в состоянии наркотического опьянения уколол патрульного иглой от медицинского шприца.

Информация о людях, которые мешают жителям многоэтажки на проспекте Победы, на спецлинию «102» поступила около 4:00.

«Патрульные прибыли по адресу и обнаружили двух неизвестных. Один из них, увидев полицейских, начал вести себя агрессивно: громко кричал, размахивал руками и ногами. Внешние признаки мужчины указывали на то, что он находится в состоянии наркотического опьянения», - идет речь в сообщении.

Полицейские пытались успокоить гражданина, но тот не реагировал. Инспекторам пришлось применить наручники, чтобы обезопасить себя и правонарушителя. Когда инспекторы применяли спецсредства, то мужчина уколол патрульного иглой от медицинского шприца, которую прятал между пальцами правой руки. Игла попала полицейскому в руку.

Во время поверхностного осмотра у мужчины нашли использованный шприц. На место происшествия инспекторы вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Корабельном районе Николаева трое наркозависимых напали на полицейских, которые закрыли их притон.