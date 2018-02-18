В столице пьяный за рулем «Mercedes» врезался в «Ford» – от удара авто перевернулось на крышу и заблокировало трамвайную линию

В Киеве на перекрестке Борщаговской и Гарматной улиц произошла авария, из-за которой остановилась линия скоростного трамвая.

Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель «Mercedes» на скорости пытался проехать поперек рельсов и допустил при этом столкновение с автомобилем «Ford» медицинской службы «Исида». В результате «Mercedes» перевернулся и приземлился на крышу на рельсах.

Нарушитель при этом скрылся на другом автомобиле, который подъехал вскоре к месту аварии. По предварительным данным, водитель был пьян.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Крыму при столкновении «легковушки» и трех грузовиков погибли семь человек, в том числе дети.