Порошенко примет участие в судебном процессе по обвинению Януковича в госизмене

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении принять участие в судебном заседании по рассмотрению уголовного внедрения относительно обвинений в государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 18 февраля, на церемонии открытия выставки, посвященной участникам Революции достоинства в Арсенале. Видео его заявления опубликовано на странице президента в Facebook.

- Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас, - заявил он.

Напомним, по данным ГПУ, по делам Майдана наказание отбывает один человек, вынесено 50 приговоров, только два человека получили реальную меру наказания.