Порошенко осудил действия полицейских в Оболонском суде, которые просили женщин раздеться в поисках «Femen»

Президент Петр Порошенко считает действия силовиков в Оболонском райсуде Киева недопустимыми.

Об этом написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

«Просим прощения у всех журналистов и ждем результатов служебного расследования», - добавил он.

21 февраля правоохранители просили женщин снять верхнюю одежду на входе в Оболонский суд, где должен был состояться допрос Порошенко в рамках дела о госизмене Виктора Януковича. Таким образом они поймали одну из активисток Femen.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко извинилась за такие действия правоохранителей

Допрос Порошенко в итоге прошел в режиме видеоконференцсвязи.