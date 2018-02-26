В Николаеве «Renault» охранной фирмы столкнулся с «Volkswagen»

В Николаеве в понедельник, 26 февраля, на пересечении проспекта Мира и улицы Театральной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «Renault Logan» охранной фирмы и «Volkswagen Passat».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы происшествия.

По предварительной информации, Renault Logan» охранной фирмы двигался по проспекту Мира в направлении железнодорожного вокзала. В этот момент водитель «Volkswagen Passat» направлялся по улице Скульптора Измалкова в сторону улицы Николаевской и на пересечении автомобили столкнулись.

В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.

Напомним, ранее Николаеве произошло ДТП с участием внедорожника «Mercedes» и автомобиля частной охранной фирмы «Венбест», которым управлял пьяный охранник. Позже на место аварии прибыла «группа поддержки» водителя автомобиля охраны. У прибывшего охранника, который якобы хотел забрать у попавшего в ДТП коллеги служебную экипировку, также наблюдались внешние признаки алкогольного опьянения. Однако он отказался проходить освидетельствование. Т