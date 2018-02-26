Полиция Николаева разыскивает 31-летнюю женщину, пропавшую без вести

В Николаевской области полиция разыскивает 31-летнюю Лялю Самитовну Гараеву, которая пропала без вести.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Женщина 18 февраля ушла из дома по улице Адмиральская и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170-178 см, волосы коричневые, глаза карие.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить ее в Центральный отдел полиции по адресу: город Николаев, улица Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 49-87-01, 49-87-02, (063) 56-93-429, 102.

Напомним, что в Николаевской области полиция разыскивает 14-летнего Александра Сергеевича Бургуна, который пропал без вести.