Возле Рады произошли столкновения между протестующими и Нацгвардией, есть пострадавшие и задержанные

Между участниками акции под Верховной Радой и Нацгвардией начались потасовки.

Об этом сообщает «112 Украина»

Протестующие бросают в сторону нацгвардийцев взрывпакеты. Помимо взрыв-пакетов в сторону сотрудников Нацгвардии бросают также другие предметы. В здании Верховной Рады ощутим запах гари.

Полицейские в свою очередь оттесняют участников акции от металлического ограждения у здания Верховной Рады. В то же время, митингующие периодически наступают, но затем вновь теряют свои позиции.

Среди участников противостояния уже есть пострадавшие.

Нардеп Антон Геращенко сообщил о пострадавших правоохранителях и задержанных активистах «преступного» «Руха новых сил».

«Только что перед Верховной Радой преступная организация «Рух новых сил» Саакашвили организовала провокацию. К зданию Верховной Рады подкатили шины и пытались их поджечь. Когда сотрудники полиции не дали этого сделать, в них полетели камни. Два сотрудника полиции 15 минут назад были ранены, у одного сломана ключица», — заявил Геращенко с трибуны Верховной Рады.

Он расценил данные действия митингующих как провокацию и не исключил, что за ней стоят представители РФ.

«Девять человек, которые совершили организованную провокацию, не исключено, что за деньги россиян, задержаны и будут доставлены в органы внутренних дел», — добавил Геращенко.

Один из протестующих сказал во время прямого эфира Семена Семенченко в Facebook, что силовики их очень жестко били по голове. Он признался, что двоих силовиков "уронил в ответ", хотя был не вооружен, передает "Страна".

По словам митингующих, силовики пошли на них в атаку без предупреждения, когда они хотели пообщаться со спикером Верховной Рады Андреем Парубием. Они хотели спросить, почему в повестку дня не включили закон об импичменте президента.

Народный депутат Егор Соболев на своей странице в Facebook заявил, что протестояния начались из-за того что народные депутаты не хотели включать в повестку дня голосование за Антикоррупционный суд.

В то же время, кто конкретно устроил столкновения - пока неизвестно. В Рухе новых сил - партии, которую возглавляет Михаил Саакашвили - уже официально открестились от акции.