В Луцке депутаты горсовета подрались на ночном заседании во время решения земельных вопросов

В Луцком городском совете в ночь на 1 марта произошло столкновение между депутатами, муниципальной охраной и неизвестными мужчинами.

Об этом сообщает «Волынь 24»

Это произошло во время голосования за скандальный вопрос №66, которым совет отдал в аренду землю на улице Ровенской. Все это сопровождалось криками «Позор!».

Часть депутатов настаивала, что нельзя просто отдавать землю в частные руки, гораздо правильнее провести аукцион. К тому же фирму, которая получила землю, связывают с провластными депутатами Сергеем Буллой и Константином Петрочук.

Несогласные с решением отдать землю этой фирме активисты и депутаты сначала требовали доработать вопрос.

Когда председательствующий Григорий Пустовит отказался это делать – стали протестовать, блокировали президиум, включать музыку.

Несколько раз доходило до драк, в которых «на стороне власти» участвовали «еще и муниципалы, и непонятные люди спортивного телосложения».

Решение о том, чтобы отдать в аренду участок на улице Ровенской, все же приняли: «за» проголосовали 23 депутата.

Этим решением депутаты отдали земли коммунальной собственности фирме «Жилой квартал» на улице Ровенской, 119. Землю передали в аренду на 10 лет. Площадь участка – почти 2 га.

Во время голосования депутат Павел Данильчук снова включил музыку, взял колонку и пытался с ней пройти в президиум. Ему помешали представители муниципальной стражи и неизвестные мужчины спортивного телосложения.

Напомним, во Львове депутаты горсовета подрались с охраной, пытаясь попасть на коммунальное предприятие.