В Киеве автомобиль патрульных врезался в эвакуатор, пострадали двое полицейских

В ночь на понедельник, 5 марта, на улице Бальзака в Киеве автомобиль патрульной службы полиции врезался в эвакуатор.

Об это со ссылкой на очевидцев сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав видео с места происшествия.

«По словам свидетелей, на пустой дороге в три часа ночи патрульный Приус не тормозя врезался в эвакуатор. Пострадали двое полицейских - водитель и пассажир. Не были пристегнуты. Оба были срочно госпитализированы», - говорится в сообщении.

При этом сами патрульные отметили, что ехали со скоростью около 50-60 км/ч.

Напомним, в Николаеве столкнулись «Nissan» и «Toyota» патрульной полиции.