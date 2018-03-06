В селе на Николаевщине по неустановленным причинам горел гараж

В селе Екатериновка Веселиновского района Николаевщины горел гараж.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В понедельник, 5 марта, в 5:15 спасателям сообщили о пожаре на территории частного домовладения по улице Гагарина.

Прибывший дежурный караул 11 Государственной пожарно-спасательной части установил, что огнем охвачен гараж и существует угроза распространения горения на рядом расположенную летнюю кухню.

В 06:20 пожар удалось локализовать, а в 07:30 -ликвидировать его на площади 13 квадратных метров. локализован. Спасатели задействовали 1 единицу пожарно-спасательной техники и 4 человека личного состава. Причину возгорания устанавливают.

Ранее сообщалось, что 7 марта в Николаеве включат сирены и проверят системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.