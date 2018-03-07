В Николаеве автомобиль застрял в ямах на перекрестке

В Николаеве 7 марта автомобиль «Daewoo» застрял в яме на трамвайных путях на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Космонавтов.

Соответствующее фото опубликовали в «Facebook»-группе «Николаев – лучший город».

На фото показано, что мужчина безуспешно пытается вытолкать автомобиль из выбоины. При этом дорожное покрытие на данном переезде практически отсутствует – он представляет собой ямы, «покрытые» лужами.

«Там уже объезжать негде. От безысходности все поворачивают по встречной полосе, регулярно нарушая ПДД».

«Под водой непонятно состояние дороги. Кто там первый раз, тот и попадает».

«Вчера ночью ехал на новой «Шкоде», думал, что оставлю там двигатель», - пишут пользователи в комментариях под этим постом.

Отметим, что через этот переезд постоянно следует большегрузный транспорт, что могло повлиять на состояние дороги.

Напомним, что ранее на аналогичном переезде на улице Кузнечной свои машины повредили четыре водителя.