Под Николаевом столкнулись «ИЖ» и БТР – водитель и пассажир легковушки в тяжелом состоянии

Вечером в пятницу, 9 марта, в Николаевской области на одесской трассе М-14 перед селом Кринички столкнулись автомобиль «ИЖ» и БТР.

Об этом сообщает «0512».

Так, автомобиль «ИЖ» ехал со стороны Николаева в сторону села Кринички. Перед населенным пунктом из-за густого тумана и невнимательности автомобиль «ИЖ» врезался в заднюю часть БТРа, который двигался попутно.

В результате дорожно-транспортного происшествия водителя и пассажира автомобиля «ИЖ» госпитализировали в БСМП. На данный момент они находятся в тяжелом состоянии. Также отмечается, что на момент ДТП у «БТР» работали все осветительные огни, как спереди, так и сзади.

Как сообщил «Преступности.НЕТ» собеседник в военной прокуратуре Николаевского гарнизона, в село Широкий Лан Запорожской области двигалась колонна, состоявшая из 30 бронетранспортеров одной из харьковских воинских частей. По словам собеседника, колонну сопровождал автомобиль военной автоинспекции, однако в связи с плохой видимостью из-за тумана, «ИЖ» столкнулся с последним бронетранспортером, замыкавшим колонну.

Напомним, что в Харькове произошло ДТП с двумя БТР и маршруткой.