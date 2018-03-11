На автобазе «Павлоградугля» произошел масштабный пожар: сгорели девять автобусов и восемь единиц спецтехники

Вечером в субботу, 10 марта, на автобазе предприятия «Павлоградуголь» в Днепропетровской области сгорели девять автобусов и восемь грузовых и специальных машин.

Как сообщили в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области, информация о пожаре поступила в 21:15 в Службу спасения «101». По указанному адресу направили очередные отделения 57-й, 47-й, 27-й и 37-й пожарно-спасательных частей.

«Прибыв на место вызова, пожарные установили, что возгорание возникло в середине металлического одноэтажного ангара, в котором находятся грузовые и специальные автомобили. Во время пожара травмированных и погибших нет. Огнем уничтожено 17 единиц техники, а именно: 9 автобусов, 8 автомобилей (грузовых и специальных) и оборудования для их обслуживания внутри металлического одноэтажного ангара на общей площади 900 м2», - говорится в сообщении.

Пожар полностью ликвидировали в 01:45. К пожарно-спасательным работам привлекали 33 человека личного состава и четыре единицы специальной техники Причина пожара устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в июне 2016-го года в Николаеве на стоянке сгорели шесть автобусов «Эталон».