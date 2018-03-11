В Петербурге напали с ножом на пикетчика с украинским флагом

В Петербурге 10 марта на активиста движения «Солидарность» Всеволода Нелаева напали во время акции с украинским флагом и плакатом с надписью «Свободу политзаключенному Денису Бахолдина!».

Об этом Нелаев сообщил ОВД-Инфо.

По словам активиста, нападающий вышел из автомобиля и начал оскорблять Нелаева. Другой человек, по мнению активиста, знакомый нападающего, сказал ему не вмешиваться в одиночное пикетирование. Однако нападающий все же попытался ударить активиста, затем пригрозил физической расправой и ушел.

Через 20 минут мужчина вернулся и облил Нелаева неизвестной жидкостью, попытался вырвать из рук плакат, после чего завязалась драка. В какой-то момент нападающий достал нож, с которым его и задержали сотрудники полиции, которые проезжали мимо.

Фото - Facebook.

Нелаев отметил, что мужчина вел себя агрессивно даже в наручниках и говорил правоохранителям о наличии у него какого-то удостоверения. Активист написал заявление о нападении в полицию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в аннексированном Крыму проходят одиночных пикеты против репрессий российских силовиков в отношении крымских татар и мусульман.