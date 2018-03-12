В Греции российский олигарх сорвал футбольный матч, выбежав на поле с пистолетом выяснять отношения с арбитром

Матч чемпионата Греции по футболу между командами ПАОК и АЕК в Салониках 11 марта был прерван владельцем клуба ПАОК, российским бизнесменом Иваном Саввиди.

Об этом сообщает The Guardian.

На 90-й минуте матча, после того, как судья не засчитал гол его команды из-за офсайда, Саввиди выбежал на поле в сопровождении охраны и стал угрожать арбитру. При этом, как заметили СМИ и болельщики, за поясом у бизнесмена был пистолет в кобуре.

В ходе «разборок» Саввиди неоднократно пытался вынуть оружие из кобуры, но его останавливал телохранитель.

Κι όπως θα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με... #PAOKAEK pic.twitter.com/PVC8zqRmCA — alfas (@pikresalithies) 11 марта 2018 г.

В связи с инцидентом арбитр матча решил завершить матч досрочно. Как утверждают в ПАОК, через некоторое время после повторного рассмотрения игрового эпизода судья отменил офсайд и засчитал гол. Таким образом, команда Саввиди выиграла со счетом 1:0.

El presidente del PAOK baja al campo con la pistola y se la enseña al árbitro, luego se lleva a los jugadores para adentro y en vez de suspender el partido definitivamente están esperando para acabar el encuentro, que iba en el 88 😱😱😱pic.twitter.com/lEt98m0aOm — Nuevo Foro MDM (@nuevoforomdm) 11 марта 2018 г.

В комментарии испанскому радио Marca тренер афинского клуба АЕК испанец Маноло Хименес рассказал, что российский олигарх угрожал оружием арбитру матча. Он подошел к нему и сказал: «Ваша карьера судьи закончилась».

Напомним, Иван Саввиди является владельцем ростовской «Группы Агроком», которой принадлежат фабрика «Донской табак» и аэропорт Ростова-на-Дону. В нулевые годы он два срока проработал депутатом Госдумы РФ. Саввиди также был президентом ростовских футбольных клубов «Ростов» и «СКА», а в 2012 году купил контрольный пакет акций греческого футбольного клуба ПАОК.

С 2016 года российская компания НТ, которую связывают с Саввиди, стала монопольным поставщиком сигарет на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По итогам 2015 года НТ поставила в ОРДЛО сигарет на $30,8 млн, в 2016-м - на $59,7 млн, в прошлом году - на $68,6 млн.