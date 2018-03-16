В Киеве патрульным пришлось силой усмирить буйную компанию подростков, крушивших витрины в «Ашане»

В киевском магазине «Ашан», что на улице Берковецкой, группа разъяренных подростков 15 марта крушила витрины и дралась с охраной.

Об этом сообщает в Facebook «Киев Оперативный».

Как сообщили очевидцы произошедшего, сначала неподобающе вести себя начали несколько девушек 16-17 лет. Они начали бегать по «Ашану» и крушить витрины. Когда разбушевавшимся девушкам попыталась сделать замечание охрана, на них стали «бросаться» молодые люди — очевидно, друзья девушек.

Утверждается, что между охраной «Ашана» и подростками завязалась драка. Однако охране все-таки удалось усмирить подростков. На место инцидента были вызваны 4 наряда полиции, которые также столкнулись с агрессией в свой адрес. Молодые люди сопротивлялись задержанию и нецензурно высказывались в адрес стражей правопорядка.

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Очевидцы сообщили, что усмирением молодчиков в магазине дело не закончилось. Когда полиция выводила разбушевавшихся подростков из «Ашана», их попытались выбить из рук полицейских друзья. Итоговое количество задержанных в источнике не сообщается.

Напомним, в Одессе сотрудники двух охранных фирм устроили массовую драку.