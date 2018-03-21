В Николаеве сгорел грузовик «Volvo» с полным прицепом картонных ящиков

В ночь со вторника на среду, 21 марта, в 1:40 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре грузового автомобиля «Volvo», припаркованного на улице 1-й Ингульской города Николаева.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«На вызов прибыли отделения 3-й и 4-й Государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. На месте спасатели установили, что горит грузовик с прицепом, заполненным картонными ящиками, что создавало сложность тушения», - говорится в сообщении.

Пожарные оттащили автобус «ПАЗ», который находился рядом с очагом пожара, недопустив его уничтожения огнем.

В 2:37 пожар был локализован, 5:50 - ликвидирован на площади 50 кв.м, его причина устанавливается.

От ГСЧС работало 4 единицы техники и 13 человек личного состава. Дополнительно прибыли сотрудники полиции.

По информации «Преступности.НЕТ», предварительная причина пожара - короткое замыкание проводки автомобиля.

Напомним, ранее на Николаевщине во время движения загорелся «КамАЗ».