В Киеве пьяный экс-начальник патрульной полиции Харькова за рулем «Mitsubishi» сбегал от патрульных

Евгений Мельник В Киеве патрульные после погони остановили автомобиль, за рулем которого в состоянии алкогольного опьянения находился экс-начальник патрульной полиции Харькова Евгений Мельник.

Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

Так, патрульные увидели, как автомобиль «Mitsubishi», возле ТРЦ Lavina, проехал на запрещающий сигнал светофора и начали преследовать его. На улице Рубежовской полицейским удалось догнать авто, однако водитель попытался скрыться.

В ходе задержания мужчина сопротивлялся и ударил одного из патрульных в лицо. Несмотря на то, что у него были явные признаки алкогольного опьянения, водитель отказался проходить тест на месте и поехал к врачу-наркологу. Он отметил, что знает простой способ как признать протокол недействительным. По версии мужчины, он был на заднем сидении в тот момент, когда машина поехала на красный сигнал.

Выяснилось, что водителем «Mitsubishi» оказался Евгений Мельник - бывший начальник патрульной полиции Харькова.

Напомним, что в сентябре 2015 года Аваков назначил главу харьковской полиции- им стал 27-летний киевский патрульный Евгений Мельник. Уже в ноябре того же года руководить харьковской патрульной полицией доверили лейтенанту Ольге Юськевич, а Мельник вернулся в Киев.