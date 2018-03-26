В Николаеве «ГАЗон» переехал сборщика мусора

В Николаеве в понедельник, 26 марта, на проспекте Богоявленский водитель служебного «ГАЗ-53» наехал на сборщика мусора.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Происшествие произошло возле дома №150 по проспекту Богоявленскому. По предварительной информации, водитель «ГАЗ-53», который занимается вывозом бытовых отходов, не заметил грузившего в кузов мусор коллегу и совершил наезд. Водитель грузовика утверждал, что изначально подумал, что просто наехал на яму.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции и скорой медицинской помощи.

Пострадавший жив, но не мог самостоятельно встать – медики госпитализировали мужчину в больницу.

Напомним, ранее сообщалось о том, как на Николаевщине под колесами фуры погиб 20-летний парень.