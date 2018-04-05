В Кривом Роге на полигоне трое военнослужащих подорвались на гранате

На полигоне в Кривом Роге подорвались трое военнослужащих .

Об этом сообщает местный сайт «Первый городской».

«Утром 5 апреля около 8:40 на полигоне 17-й танковой бригады, который расположен на Макулане подорвались на гранатах три человека. Все они военнослужащие», - говорится в сообщении.

По предварительной информации на полигоне проходили учения. Военные подорвались на гранатах, которые у них были при себе для проведения тренировки.

Все военные госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В пресс-служба Нацгвардии подтвердили, что ЧП произошло на полигоне 17-й танковой бригады Вооруженных сил в ходе подготовки к проведению стрельб.

«По предварительной информации, военные Нацгвардии шли устанавливать мишени для стрельбы из снайперского оружия и на пути следования подорвались на неизвестном боеприпасе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент происшествия проходила подготовка к стрельбе, и военнослужащие еще не успели получить боеприпасы. О происшествии проинформирована военная прокуратура Криворожского гарнизона, проводится расследование.

Напомним, что 25 июля 2016 года на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области во время стрельб разорвался 120-миллиметровый миномет. В результате взрыва погиб один боец ВСУ, а еще 10 получили ранения. В ГПУ заявили, что основной версией причины трагедии на николаевском полигоне «Широкий Лан» является техническое несоответствие боеприпасов установленным нормативам - во время стрельб использовались мины 1975 года выпуска и детонатор 1960 года выпуска.